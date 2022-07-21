الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

مطالب بتعزيز فرص الاستثمار السياحي في عجلون

الخميس، 21-07-2022 09:27 م

الأردن يؤكد وقوفه مع العراق وإدانته لهجوم دهوك

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف منتجعاً سياحياً في محافظة دهوك بإقليم كردستان في جمهورية العراق الشقيق، يوم أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشقاء المدنيين العراقيين.

وتقدّمت الوزارة بتعازيها الحارة إلى جمهورية العراق الشقيق حكومةً وشعباً وإلى ذوي الضحايا، وأعربت عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة المطلق مع جمهورية العراق الشقيق ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، مشددةً على أن أمن العراق واستقراره ركيزةٌ أساس لأمن واستقرار المنطقة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذ

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

720221417258159386035

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

7202222181057542582400

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

720221923817323132765

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

7202221205618676327605

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

7202215155149341335083

مطالب بتعزيز فرص الاستثمار السياحي في عجلون

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

الأردن يعزي مصر بضحايا حادث السير في المنيا

الخارجية

الخارجية ترحب بالاتفاق على تثبيت الهدنة في اليمن

720225194847886187408

الأردن يعزي بضحايا الفيضانات التي ضربت باكستان

5202223193357302888699

الأردن يعزي إيطاليا بضحايا الإنهيار الجليدي

5202223193357302888699

الأردن يقدّم التعازي لإيران بضحايا الزلزال

وزارة الخارجية

بحث تسويق الكفاءات الأردنية بمجالات الطاقة المتجددة في الخارج