الأردن يؤكد وقوفه مع العراق وإدانته لهجوم دهوك

الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف منتجعاً سياحياً في محافظة دهوك بإقليم كردستان في جمهورية العراق الشقيق، يوم أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشقاء المدنيين العراقيين.



وتقدّمت الوزارة بتعازيها الحارة إلى جمهورية العراق الشقيق حكومةً وشعباً وإلى ذوي الضحايا، وأعربت عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



وأكدت الوزارة تضامن المملكة المطلق مع جمهورية العراق الشقيق ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، مشددةً على أن أمن العراق واستقراره ركيزةٌ أساس لأمن واستقرار المنطقة.

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