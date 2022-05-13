الأردن يبحث إنشاء مراكز بحثية طبية بالشراكة مع إيطاليا

الوكيل الإخباري - عقد وزير الصحة فراس الهواري، الجمعة، اجتماعا افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة GVM Group الطبية الإيطالية والرئيس التنفيذي لها تم خلاله بحث إمكانية قيام المجموعة بالاستثمار في المملكة لإنشاء مراكز بحثية طبية متقدمة.

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كما تم بحث تدريب عدد من الكوادر الطبية لوزارة الصحة الأردنية في الاختصاصات الفرعية والمعقدة في مستشفيات المجموعة في إيطاليا وذلك من خلال التنسيق مع السفارة الأردنية في إيطاليا.



ويأتي هذا الاجتماع بعد الزيارة التي قام بها الوزير الهواري إلى إيطاليا في نهاية العام الماضي للمشاركة في أعمال مؤتمر مجلس الشراكات الأوروبي حول إفريقيا والشرق الأوسط وبمتابعة حثيثة من السفارة الأردنية مع المجموعة.



وتعتبر مجموعة GVM Group إحدى أهم المجموعات الطبية على مستوى إيطاليا وأوروبا من حيث امتلاكها للمستشفيات المتقدمة ومراكز الأبحاث الطبية العريقة.



وشارك في الاجتماع الافتراضي السفير محمد الشبار الذي يشغل حالياً منصب نائب السفير الأردني في إيطاليا.





