الإثنين 25-01-2021
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الإثنين، 25-01-2021 11:13 م

الأردن يبحث خطط العمل المشترك مع دول التعاون الخليجي

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 الوكيل الاخباري - عقد الاثنين اجتماع اللجنة المشتركة لكبار المسؤولين بين المملكة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وترأس الجانب الأردني السفير يوسف البطاينة امين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وترأس جانب مجلس التعاون السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقليمية ومجلس التعاون، في وزارة الخارجية في مملكة البحرين. 
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وشارك في الاجتماع مدراء الدوائر المعنية في الوزارة وممثلون عن الدول الأعضاء في المجلس، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية و المفاوضات من الامانة العامة  لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق وممثلون عن قطاعات الأمانة العامة المعنية.

وتم بحث سبل تعزيز الروابط الوثيقة التي تجمع المملكة ودول مجلس التعاون وتنسيق الجهود المستهدفة تنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ودول المجلس.

 




 

 


 

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