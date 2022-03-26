الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.



وبحث الصفدي والشيخ محمد الخطوات التي يتخذها البلدان الشقيقان لزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية تعزيزاً للعلاقات الأخوية المتجذرة، وترجمةً لمخرجات القمة التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني وأخاه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظهما الله في العاصمة القطرية الدوحة بالثاني عشر من شهر تشرين الأول من العام الماضي.



وأكّد الوزيران أن العلاقات الثنائية تسير بخطى فاعلة ومثمرة نحو آفاقٍ أوسع من التعاون الذي ينعكس إيجاباً على البلدين الشقيقين.

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