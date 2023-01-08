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الأحد، 08-01-2023 02:22 م

الأردن يبحث مع السعودية ترتيبات موسم الحج للعام الحالي

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة والوفد المرافق له، خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الأحد، في مدينة جدة مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ترتيبات موسم الحج لهذا العام.

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وتناولت المباحثات، بحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف اليوم الأحد، تنظيم موسم الحج للحجاج الأردنيين وحجاج الـ48 لموسم الحج لهذا العام، من حيث الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشاعر عرفات ومنى.


وحضر الاجتماع، مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ومدير عام صندوق الحج فؤاد كوري، وعدد من المسؤولين في الدائرة، وفي وزارة الحج والعمرة السعودية.

 




 

 


 

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