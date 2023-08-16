الأردن يبحث مع ماليزيا أوجه التعاون بموضوعات الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري - التقى مدير عام المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة السفير الماليزي في المملكة محمد نصري بن عبد الرحمن لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك فيما يتعلق بقضايا وموضوعات الضمان الاجتماعي.

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وأكد الطراونة خلال اللقاء على شمول كافة القوى العاملة في كافة القطاعات بمظلة الضمان يعد توجه استراتيجي للمؤسسة، مشيراً بأن العاملين الأردنيين في السفارات والهيئات الدبلوماسية العاملة في المملكة يعتبر شمولهم إلزامياً بالضمان وأن المؤسسة على استعداد تام للتعاون مع كافة السفارات فيما يتعلق بموضوعات الضمان الاجتماعي.



وقدم الطراونة عرضاً حول نظام الشمول بالضمان والتأمينات المطبقة وتشريعات الضمان ومستجداته والمنافع التأمينية التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي ودور المؤسسة في ترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.



بدوره شكر السفير الماليزي محمد نصري بن عبد الرحمن تعاون مؤسسة الضمان مع السفارة في كل ما يخص قضايا وموضوعات الضمان، مشيداً بتجربة مؤسسة الضمان في مجالات الحماية الاجتماعية ودورها في كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، وما تشكله من دور حيوي تجاه كافة العاملين، وتوجهاتها بمد مظلة حمايتها والمنافع والخدمات المميزة التي تقدمها لمشتركيها.

