الأربعاء 16-08-2023
الوكيل الاخباري

توقيع 3 مذكرات تفاهم لتسويق منتجات الجمعيات التعاونية وتطوير قدراتها

مفاجأة من حلويات آغاتي وزين كاش مع إعلان نتائج "التوجيهي"

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الاراضي السورية

التربية تُفعّل رابط نتائج التوجيهي

الأمن العام: مركبات مدنية مزودة بكاميرات لرصد المخالفات المرورية

الخصاونة يفتتح مركز الخدمات الحكومية في المطار

تشكيلات إدارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا - أسماء

الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت ابتهاجا بنتائج التوجيهي

وزير الطاقة: الأردن لم يتأثر بأزمة انقطاع الكهرباء في مصر

عاجل

التربية تُفعّل رابط نتائج التوجيهي

الأربعاء، 16-08-2023 01:40 م

الأردن يبحث مع ماليزيا أوجه التعاون بموضوعات الضمان الاجتماعي

366082838_605661588414414_4698159661206168154_n


الوكيل الإخباري - التقى مدير عام المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة السفير الماليزي في المملكة محمد نصري بن عبد الرحمن لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك فيما يتعلق بقضايا وموضوعات الضمان الاجتماعي.

اضافة اعلان


وأكد الطراونة خلال اللقاء على شمول كافة القوى العاملة في كافة القطاعات بمظلة الضمان يعد توجه استراتيجي للمؤسسة، مشيراً بأن العاملين الأردنيين في السفارات والهيئات الدبلوماسية العاملة في المملكة يعتبر شمولهم إلزامياً بالضمان وأن المؤسسة على استعداد تام للتعاون مع كافة السفارات فيما يتعلق بموضوعات الضمان الاجتماعي.


وقدم الطراونة عرضاً حول نظام الشمول بالضمان والتأمينات المطبقة وتشريعات الضمان ومستجداته والمنافع التأمينية التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي ودور المؤسسة في ترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.


بدوره شكر السفير الماليزي محمد نصري بن عبد الرحمن تعاون مؤسسة الضمان مع السفارة في كل ما يخص قضايا وموضوعات الضمان، مشيداً بتجربة مؤسسة الضمان في مجالات الحماية الاجتماعية ودورها في كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، وما تشكله من دور حيوي تجاه كافة العاملين، وتوجهاتها بمد مظلة حمايتها والمنافع والخدمات المميزة التي تقدمها لمشتركيها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3

توقيع 3 مذكرات تفاهم لتسويق منتجات الجمعيات التعاونية وتطوير قدراتها

WhatsApp Image 2023-08-16 at 3.54.37 PM

الدراسة في تركيا 2023

هيئة-تنظيم-قطاع-الاتصالات

هيئة الاتصالات توضح حول تعديل تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا

8202315143551697572716

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

305A5284

انطلاقة حيوية للدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم

63827795247760137229

قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ تدريباً مشتركاً مع الجانب الأمريكي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-05-31 at 11.30.02 PM (3)

الأردن يؤكد دعمه لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة

720232019558269247172

تقرير صادم يكشف عدد المقترضات في الأردن

1690288157431

إقبال طبيعي على أجهزة التبريد رغم ارتفاع درجات الحرارة

1333333333333333333333333333

حقيقة ظهور نتائج التوجيهي في الأردن

26165392_1672074746189865_2069791247033526948_n

لدغة عقرب تُدخل طفل 4 سنوات للعناية الحثيثة في الطفيلة

1689797206925

الوزير النابلسي: الأردن لعب دوراً مهماً لتعزيز مفهوم الشباب والأمن والسلم