الأردن يبحث مع مفوض "أونروا" جهود توفير الدعم للوكالة

الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي المُفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الأحد، في مبنى الوزارة، في اجتماعٍ بحث الجهود المبذولة لتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة (أونروا).

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