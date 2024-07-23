الأردن يبحث وقف التشويش مع الاتحاد الدولي للاتصالات

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات



اضافة اعلان

كشف مدير مديرية إدارة الطيف الترددي بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس نضال سمارة عن استمرار تأثر نظام الملاحة gps بالتشويش في شمال وجنوب المملكة.وقال سمارة لـ " الوكيل الاخباري" ان التشويش على نظام GPS في مناطق الوسط قد انحسر وعاد لطبيعته.واشار إلى أن أحداث المنطقة "غزة، ولبنان" هي السبب الرئيسي لاستمرار عملية التشويش في شمال وجنوب المملكة.وأشار إلى أنه تم مخاطبة الجهات المعنية للتخفيف من عملية التشويش على نظام gps.وبين أنه تم التنسيق مع بعض الدول المجاورة والمتأثرة بهذا التشويش وذلك من اجل رفع الحالة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات بهدف الوقوف عليها وفقا للإجراءات المعتمدة.وأكد أنه لا يوجد أنظمة لوقف التشويش ولا يمكن وقفه إلا من خلال تلك الجهات التي تقوم به.وكان قد وصل "الوكيل الاخباري" شكاوى من المواطنين بعدم قدرتهم لتحديد مواقعهم عند طلب التطبيقات الذكية بسبب عملية التشويش.