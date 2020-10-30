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الجمعة، 30-10-2020 04:15 م

بعد زلزال مدمر

الأردن يتابع أوضاع الأردنيين في أزمير التركية

الخارجية
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنها تتابع أوضاع الأردنيين في مدينة أزمير التركية من خلال السفارة الأردنية في أنقرة، بعد تعرض الساحل الغربي لتركيا إلى زلزال.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، الجمعة، إن "غرفة العمليات في الوزارة تنسق مع السفارة الأردنية في تركيا أحوال الجالية الأردنية في أزمير".


وأكّد الفايز أن السلطات التركية لم تبلغ عن أية معلومات حول إصابة أي أردني حتى لحظة كتابة الخبر .


وكانت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أكدت أن زلزالا قوته 6.6 درجات ضربت ساحل البلاد المطل على بحر إيجه اليوم الجمعة.


وأضافت أن مركز الزلزال يبعد نحو 17 كيلومترا قبالة ساحل إقليم أزمير على عمق 16 كيلومترا. 


وأشارت وسائل إعلام إلى أن السكان شعروا بالزلزال في ساحل تركيا على بحر إيجه وفي منطقة مرمرة التي تقع في شمال غرب البلاد.


ودعا الفايز الأردنيين في أزمير إلى اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات التركية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.


وطالب من الأردنيين في أزمير التواصل مع السفارة الأردنية في أنقرة، أو مركز العمليات في مقر الوزارة، من خلال الأرقام المعلنة عبر المواقع الرسمية التابعة للوزارة.

 

 

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