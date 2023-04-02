الأردن يتابع انتشار فايروس ماربورغ في دولتي غينيا الاستوائية وتانزانيا

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول أن وزارة الصحة تتابع انتشار بعض حالات الحمة النزفية لفايروس ماربورغ في دولتي غينيا الاستوائية وتانزانيا. اضافة اعلان





وقال الشبول إن وزارة الصحة وضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأوبئة تتابع باستمرار أي تطورات تتعلق بالفايروسات والأوبئة بشكل عام بغية التعامل معها.



وأوضح الشبول أن فايروس ماربورغ الذي تم رصده في دولتين فقط بحسب منظمة الصحة العالمية هو من ضمن الأمراض حيوانية المنشأ القديمة، والذي ينتقل إلى الإنسان عن طريق الحيوانات المصابة مثل القرود والخفافيش، وينتقل من الإنسان إلى الإنسان عن طريق التواصل المباشر وغير المباشر مع سوائل الجسم المصاب التي تشمل الدم والبول والبراز والقيئ واللعاب وغيرها من السوائل والافرازات التنفسية التي تحتوي على الفايروس بتركيزات عالية أو من خلال ملامسة الأسطح الملوثة بسوائل جسم المريض.



وأشار الشبول إلى أنه سيتم إدراج موضوع هذا الفايروس على جدول أعمال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة القادم.