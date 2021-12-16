الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 02:29 م

الأردن يتبادل الخبرات مع اليابان في الذكاء الاصطناعي

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) الخميس، عن عقدها ندوة افتراضية لعرض ونقل التجربة اليابانية في الذكاء الاصطناعي عبر تقنية الاتصال المرئي.

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وقالت الوزارة إن عرض التجربة اليابانية يأتي سعياً لتعزيز التعاون ما بين الحكومة الأردنية والحكومة اليابانية في مجال الذكاء الاصطناعي وبهدف تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال وبما يحقق ويخدم مصلحة البلدين.


واستهدفت الندوة التي عقدتها الوزارة مع مجموعة من المعنيين في القطاعين العام والخاص والجهات الأمنية والأكاديمية والمجتمع المدني مع التركيز على الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز تبني وتطبيق الذكاء الاصطناعي.


وتناولت الندوة عرض ونقل التجربة اليابانية في تطبيق الذكاء الاصطناعي على ارض الواقع.


كما أكدت الوزارة على أهمية التعاون والتشارك مع الحكومة اليابانية لنقل الخبرات والتجارب لنماذج وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام الياباني بما يسهم في تشجيع الشركاء المحتملين على العمل معًا لتعزيز الذكاء الاصطناعي في الأردن.


وكان مجلس الوزراء أقر السياسة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي 2020 نهاية العام الماضي والتي تهدف في خطوطها العامة إلى تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي سواء من القانونية أو البنية التحتية وتحديد الأولويات وغيرها، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي وتهدف أيضا تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والأمن والاتصالات والنقل.

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