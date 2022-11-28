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الإثنين، 28-11-2022 04:01 م

الأردن يترأس الدورة 116 للمجلس الدولي للزيتون في اسبانيا

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الزراعة رئيس المجلس الدولي للزيتون المهندس خالد الحنيفات اليوم في مدينة ( جيان الاسبانية ) الدورة رقم 116 للمجلس الدولي للزيتون.

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حيث أن تتولى المملكة مهام رئاسة المجلس الدولي للزيتون لهذا العام. 


وأكد الحنيفات على أهمية قطاع الزيتون وزيت الزيتون ودوره في هرم الأمن الغذائي، إضافة إلى الجانب الاقتصادي الكبير الذي يشكله هذا القطاع وهو يلامس أغلب المجتمعات في الدول الأعضاء واهمية تكاتف الجهود وتبادل الخبرات ووضع أطر واضحة للمحافظة على القطاع خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تعصف بالعالم .

 




 

 


 

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