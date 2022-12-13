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الثلاثاء، 13-12-2022 02:36 م

الأردن يترأس الدورة 25 للمجلس الوزاري العربي للسياحة

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الوكيل الإخباري - ترأس وزير السياحة والآثار نايف الفايز اليوم الثلاثاء، اجتماع الدورة 25 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية، في القاهرة.

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وأكد الفايز خلال افتتاح أعمال الدورة، بحضور رئيس الوفد الأردني المستشار هشام العبادي، ومديرة الاتصال والتعاون الدولي بالوزارة ناديا القضاة، وممثلة عن السفارة الأردنية بالقاهرة أسماء بشماف "سعي الأردن عبر رئاسته لدورة المجلس، إلى تنفيذ ما يتم إقراره".

وأضاف، إن مرحلة ما بعد كورونا، تتطلب الكثير من التخطيط والتعاون الوثيق لتجاوز التحديات وتعظيم المنجزات، وما يرافق ذلك من تغيرات وتطورات لا بد أن ندركها، ونستجيب لها جماعيا بفاعلية وحكمة وحسن تصرف.


وأشار الى أن المحاور المطروحة على جدول أعمال الدورة هي قضايا في غاية الأهمية لتطوير واقع السياحة العربية، ودعم القطاع السياحي الفلسطيني، وتدريب الكوادر السياحية العربية، خصوصا في مجال التحول الرقمي.


 




 

 


 

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