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الأربعاء، 20-10-2021 12:58 م

الأردن يترأس مؤتمر مجلس وزراء النقل العرب في القاهرة

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الوكيل الإخباري- ترأس وزير النقل وجيه عزايزه مؤتمر مجلس وزراء النقل العرب الذي انعقد الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في دورتة الرابعة والثلاثين حيث أعيد انتخاب الأردن عضوا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب للعامين القادمين 2022- 2023. 

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وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة النقل اليوم الأربعاء، أكد عزايزه في كلمته التي ألقاها أثناء ترؤس المجلس على أهمية بنود جدول أعمال الدورة الحالية وما تضمنته من مواضيع ذات أهمية سيما تلك التي تركتها جائحة كورونا من أثار سلبية على الاقتصاد وضرورة توفير خطط طوارئ في مجالات النقل المختلفة واتخاد تدابير تسهيل إجراءات المرور والعبور وإزالة أية عقبات بين الدول العربية.


وأكد على أن "الأردن وبقيادته الهاشمية الحكيمة يتطلع دوما إلى التعاون العربي بنظرة استراتيجية ثابتة قوامها التكامل الاقتصادي العربي في شتى المجالات."


وقال إن الأردن ينظر في خططِه واستراتيجيتِه المُتَّبَعةِ إلى النقلِ من منظورٍ عربيٍّ يسعى لتحقيقِ الأهدافِ المرجوةِ في النقلِ والانتقالِ بكافةِ أشكالِه وعلى مستوى منطقتِنا العربيةِ آخذينَ بعين الاعتبارِ المواءمةَ والتكاملَ مع الدولةِ العربيةِ الشقيقة.

 

 


 




 

 


 

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