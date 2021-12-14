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الثلاثاء، 14-12-2021 09:59 ص

الأردن يتراجع 8 نقاط بمؤشر المعرفة العالمي

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الوكيل الإخباري - تراجع الأردن 8 نقاط مئوية في مؤشر المعرفة العالمي والذي أعلنت نتائجه أمس في إحدى فعاليات إكسبو دبي 2020.

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واحتل الأردن المرتبة 103 عالميا في المؤشر الذي يضم 154 دولة حول العالم.


ومع وصول الأردن الى هذه المرتبة عالميا في مؤشر العام الحالي – وهو في نسخته الخامسة – يكون قد تراجع بشكل كبير بترتيبه في نفس المؤشر عن العام الماضي عندما احتل المرتبة 79 عالميا ولكن من بين 138 دولة كان يشملها تقرير العام الماضي (أي جرى استبعاد الداخلين الجدد إلى تقرير العام الحالي وعددهم 16 دولة جديدة).


وكان الأردن احتل المرتبة 70 في مؤشر المعرفة لعام 2019 والمرتبة 76 في مؤشر عام 2018 أي أن كل المقارنات تدلل على تراجع كبير في ترتيب الأردن عالميا.


اما على المستوى العربي ومن بين 16 دولة عربية احتل الأردن العام الحالي المرتبة 11، مقارنة مع المرتبة التاسعة في مؤشر العام الماضي.


وبينت نتائج تقرير العام الحالي احتلال سويسرا للمركز الأول عالمياً على المؤشر للعام الخامس على التوالي، تلتها السويد، ثم الولايات المتحدة وفنلندا وهولندا.(الغد)

 




 

 


 

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