الأردن يتسلم رئاسة الدورة الـ 34 لمجلس وزراء النقل العرب

الوكيل الاخباري– عقدت الجامعة العربية، الإثنين، اجتماعا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في الدورة (67) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تمهيدا لانعقاد الدورة (34) لمجلس وزراء النقل العرب المقرر لها الأربعاء المقبل.



وتم خلال الاجتماع، تسليم رئاسة دورة المجلس السابقة (33) من الجمهورية اليمنية، ممثلة بوزير النقل بالجمهورية اليمنية، الدكتور عبد السلام صالح حميد هادي، إلى وزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة (34)، المهندس وجيه عزايزة، لمجلس وزراء النقل العرب.



وتضمن جدول أعمال الدورة عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي، ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني في ضوء الاعتداءات التابعة للاحتلال الاسرائيلي كما تم بحث سبل تمويل دراسة الجدوى الشاملة لمشروع انشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، لما لهذه الصناعة من عوائد اقتصادية متوقعة.

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