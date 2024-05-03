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الجمعة، 03-05-2024 07:05 م

الأردن يتقدم 14 مرتبة في مؤشر الحريات الصحفية

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الوكيل الإخباري - تقدم الأردن 14 مرتبة في تقرير الحريات 2024 الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" بشأن تصنيف الدول في الحريات الصحفية لعام 2024.

جاء الأردن في المرتبة 132 من أصل 180 دولة تضمنها التقرير للعام الحالي، فيما كان الأردن في المرتبة 146 في تقرير العام 2023، والمرتبة 120 في ترتيب الدول، بحسب تقرير عام 2022.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود، أصدرت المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2024، الذي يقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً.

وبناء على نتائج المؤشر، صنفت 36 دولة ضمن فئة "خطير جدًا" و"صعب" في 49 دولة، و"إشكالي" في 50 دولة، و"جيد" أو "جيد نوعًا ما" في 45 دولة، وفق ما نقلته شبكة (سي إن إن) الإخبارية اليوم الجمعة.

وتعد منظمة مراسلون بلا حدود منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية هدفها المعلن، هو حماية الحق في حرية المعلومات.

ويستخدم المؤشر 5 مقاييس جديدة لتقييم حرية الصحافة وتشمل: السياق السياسي والإطار القانوني والسياق الاقتصادي، والسياق الاجتماعي، والثقافي والسلامة.

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ويتم تقييم هذه المؤشرات على أساس الإحصاء الكمي للانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، وتحليل نوعي يعتمد على ردود مئات الخبراء في حرية الصحافة الذين اختارتهم منظمة مراسلون بلا حدود (بما في ذلك الصحفيون والأكاديميون والمدافعون عن حقوق الإنسان) لأكثر من 100 سؤال.

وذكر التقرير، أن هذا العام على المستوى الدولي يتميز بغياب واضح للإرادة السياسية من جانب المجتمع الدولي لفرض مبادئ حماية الصحفيين، وخاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2222.

وقد اتسمت الحرب في غزة بعدد قياسي من الأحداث، والانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام منذ تشرين الأول 2023.

ووفقًا لمؤشر حرية الصحافة لعام 2024، تحتل الأراضي الفلسطينية المرتبة 157 من بين 180 دولة ومنطقة شملها الاستطلاع في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2024، لكنها تأتي ضمن الدول العشر الأخيرة فيما يتعلق بأمن الصحفيين.

 




 

 


 

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