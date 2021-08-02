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الإثنين، 02-08-2021 01:57 م

الأردن يتقدم 4 درجات عالميا على مؤشر جاهزية الشبكات

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الوكيل الإخباري- أظهر تقرير مؤشر جاهزية الشبكات (الاستعداد التكنولوجي)، الصادر عن معهد بورتلانز المعتمد لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، تقدما ملحوظا في تصنيف الأردن عالميا، حيث حقق المرتبة 69 في عام 2020، مقارنة بالمرتبة 73 في عام 2019.اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الاثنين، فإن تقدم الأردن 4 درجات بمعيار التأثير المعني بقياس أثر البنية التحتية للشبكات من خلال الأثر الاقتصادي الاجتماعي يعزى للمشاركة في اقتصاد الشبكة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، محققا المرتبة 90 في عام 2020، مقارنة بالمرتبة 94 في العام 2019، إضافة إلى التقدم الواضح للأردن بالمعيار الفرعي المتعلق بالسكان والذي  يقيس بدوره وعي الأفراد والمؤسسات والحكومة بكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات بطريقة تخدم مصالحهم بأقل وقت ممكن، حيث احتل الأردن بهذا المعيار المرتبة 44 خلال العام 2020، مقارنة بالمرتبة 60 لعام 2019. 

ويستند مؤشر جاهزية الشبكات على عدة معايير؛ أولها معيار التكنولوجيا، حيث يتضمن هذا المعيار الركائز الفرعية (الوصول والمحتوى والتقنيات المستقبلية)، ومعيار السكان وركائزه الأفراد والشركات والحكومات، ومعيار الحكومة الذي يركز على الثقة والتنظيم والشمول، ومعيار التأثير الذي يقاس أثره من خلال ركائز اساسية تتمثل في الاقتصاد وجودة الحياة ومساهمة أهداف التنمية المستدامة.

وحقق الأردن بذلك تقدماً بواقع 4 درجات على المؤشر الذي يقيس مدى جاهزية الشبكات (الاستعداد التكنولوجي) لتوجيه قدرة الحكومات على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع عجلة التقدم الاقتصادي مع تقدم الأردن للمركز الأول ضمن مجموعة الدول العربية التي تعادلها  بمتوسط دخل الفرد. 

 




 

 


 

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