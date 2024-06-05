الأردن يتقدم 7 مرتبات على مؤشر الأداء البيئي العالمي

الوكيل الإخباري - تقدم الأردن سبع مرتبات على مؤشر الأداء البيئي العالمي، واحتل المرتبة 74 ضمن 180 دولة حول العالم، حيث يتضمن المؤشر ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي الصحة البيئية والنظم البيئة والعمل المناخي.

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ويضم مؤشر الصحة البيئية: نوعية الهواء ومياه الشرب والصرف الصحي ومصادر المياه، والنظم البيئية، يشمل بشكل رئيسي التنوع الحيوي والموائل، فيما يضم العمل المناخي بشكل رئيسي الحد من ظاهرة التغير المناخي، ويشمل مؤشر الأداء البيئي العالمي 58 مؤشراً فرعياً تغطي المؤشرات الثلاث الرئيسية.



وجاء في المؤشر أن الأردن احتل المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في العمل المناخي، الذي يتضمن الجهود الوطنية التي تقوم بها وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الحد من ظاهرة التغير المناخي. كما احتل الأردن المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في المؤشر المتعلق بانخفاض تلوث الهواء.