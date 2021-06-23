الأردن يتقدم 9 مرتبات في مؤشر التنافسية العالمي 2021

الوكيل الإخباري - تقدم الأردن 9 مرتبات في مؤشر التنافسية العالمي 2021، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفق ما ذكرت هيئة الاستثمار الأربعاء.

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وأظهر الكتاب السنوي للتنافسية 2021 والصادر عن المعهد، تقدم الأردن إلى المرتبة 49 من أصل 64 دولة مشاركة.



وكذلك، تحسن الأردن في مؤشر كفاءة الأعمال وتقدم بواقع 13 مرتبة عن العام 2020. وتقدمت المملكة في مؤشر الكفاءة الحكومية بواقع 10 مراتب عن العام 2020.

وتحسنت المملكة في مؤشر البنية التحتية، وتقدمت بواقع 3 مراتب عن العام الماضي.



لكن التقرير أظهر تراجع الأردن في مؤشر الأداء الاقتصادي بواقع مرتبة واحدة عن العام 2020.

