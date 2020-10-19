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الإثنين، 19-10-2020 09:15 م

الأردن يتولى رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

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الوكيل الاخباري - حصل الأردن على رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية للأعوام (2020-2022 ).
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وقالت وزارة الزراعة في بيان صحافي اليوم الاثنين، إنه في إطار السعي لتعزيز دور الأردن كمركز اقليمي للأمن الغذائي، ونظراً للدور الذي تلعبه المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي للدول الأعضاء من خلال استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة في ضوء اهداف التنمية المستدامة (2030) والبرنامج العربي الطارئ للأمن الغذائي، حصلت المملكة ممثلةً بوزارة الزراعة على رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وأضافت الوزارة إن المجلس يضم في عضويته مصر و العراق و الجزائر و الكويت و سلطنة عُمان و ليبيا و جيبوتي مشيرة الى انه تم انتخاب العراق نائباً للرئيس .

وأكد وزير الزراعة محمد داودية، أن انتخاب الاردن سيعزز دوره في تحقيق التوجيهات الملكية السامية الخاصة بالأمن الغذائي ونهضة القطاع الزراعي والتوسع عبر العمق العربي والإقليمي.

 




 

 


 

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