الأردن يثمن موقف قبرص الثابت بدعم حلّ الدولتين

الوكيل الاخباري- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة،في نيقوسيا، رئيسة مجلس النواب القبرصي أنيتا ديميتريو في اجتماعٍ بحث آفاق تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والتطورات في المنطقة وجهود تعزيز التعاون الإقليمي.



وأكّد الصفدي وديميتريو متانة علاقة الصداقة التي تربط المملكة وقبرص، وأهمية ما تشهده من تعاونٍ متنامٍ ثنائياً، وفي سياق آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.



ووضع الصفدي رئيسة مجلس النواب القبرصية في صورة الجهود والاتصالات التي يقُودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حلّ الدولتين.



وثمّن الصفدي موقف قبرص الثابت في دعم حلّ الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمؤكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ومركزية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.



كما شدّد الصفدي على دعم الأردن جهود حلّ المسألة القبرصية سياسياً وبما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وأكّدت ديميتريو على تثمين بلادها لدور الأردن الرئيس في المنطقة، والجهود التي يقودها جلالة الملك لتكريس الأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون الإقليمي.



وشددت رئيسة مجلس النواب القبرصي على الحرص على تطوير مجالات التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، وبما ينعكس إيجاباً على البلدين والمنطقة.



وأكّدت قوة العلاقات التي تربط البرلمانيين، والاهتمام بتقوية التعاون وتكثيف اللقاءات والتواصل مع مجلس النواب الأردني.

اضافة اعلان