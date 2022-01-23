الأحد 23-01-2022
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الأحد، 23-01-2022 12:00 م

الأردن يجري الدراسة الأولى عالمياً حول مأمونية اللقاحات

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الوكيل الإخباري - كشف عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية ولقاحات كورونا ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي، أنه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة نشر الدراسة الأولى في العالم، حول مأمونية لقاحات كورونا التي تستخدم في الأردن. اضافة اعلان


وبيّن بلعاوي لـ " الوكيل الإخباري" أن الدراسة سوف توضح آلية عمل كل لقاح ومستوى المناعة التي يحققها، ودرجة الأعراض الجانبية التي يتسبب بها. 

وأشار إلى أن هذه الدراسة الوطنية، تأتي كأول دراسة عالمية تتناول فعالية ومأمونية اللقاحات.

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