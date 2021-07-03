الأردن يحتل المرتبة الـ23 عالمياً بالدول الأقل سعادة.. تعرف على مرتبته عربياً

الوكيل الإخباري -

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جاء الأردن في المرتبة الثالثة عربيا بين الدول الأقل سعادة لعام 2021، بعد اليمن ومصر، وفق تقرير السعادة العالمي لعام 2021.وأحتل الأردن المرتبة 23 عالميا، بين الدول الأقل سعادة، فيما احتلت اليمن المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا، ومصر الثانية عربيا و18 عالميا وفق التقرير.وجاءت فلسطين في المرتبة الرابعة عربيا و25 عالميا، وتلتها لبنان في المرتبة الخامسة عربيا و27 عالميا.ويعمل مؤشر السعادة على تصنيف 149 دولة حول العالم بناء على عوامل أهمها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، بالإضافة إلى آراء سكان الدول.ويعتمد الباحثون على استطلاعات رأي تطلب من المشاركين فيها بالإجابة على مقياس تدريجي من 1 إلى 10 بشأن مدى الدعم الاجتماعي الذي يشعرون به في حالة وقوع مشكلة ما، وحريتهم باتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم الخاصة، وشعورهم بمدى تفشي الفساد في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى مدى كرمهم.