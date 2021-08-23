الأردن يحتل مرتبة متقدمة بعدد جرعات كورونا

الوكيل الإخباري - جاءت الأردن في المرتبة الخامسة عربيا من عدد جرعات لقاح كورونا التي تلقاها السكان بواقع 6 ملايين جرعة.



وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى في تقديم جرعات لقاح كورونا بـ33.7 مليون جرعة.



وتبعها المغرب في المرتبة الثانية بـ30.1 جرعة، بينما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بـ17.6 مليون جرعة.



ويتصدّر العراق قائمة الدول العربية الأقل بعدد جرعات لقاح كورونا بـ2.1 مليون جرعة، بينما احتلت فلسطين الفلسطينية وليبيا المرتبتين الثانية والثالثة بمليون جرعة، و889 ألف جرعة على التوالي.



ونشرت ccn إنفوجراف يوضح ترتيب الدول العربية بعدد جرعات لقاح فيروس كورونا كما هو مرفق ادناه.

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