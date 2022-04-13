الأربعاء 13-04-2022
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الأربعاء، 13-04-2022 11:51 ص

الأردن يحذر من السماح لمتطرفين بممارسات تنتهك حرمة الأقصى

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الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعوات المتطرفين المُحرِّضة على تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسيّ الشريف، وحذّرت من السماح لهم من القيام بممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف جميع الإجراءات التي تُعيق إمكانية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف، وخصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، مُؤكداً أن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية تعد انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، و للقانون الدولي. 

وجدّد الناطق الرسمي تأكيده ضرورة وقف كل الإجراءات الاستفزازية والأحادية التي من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج الصراع وتغذي ثقافة الكراهية والعنف.


 




 

 


 

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