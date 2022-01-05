الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 05:19 م

الأردن يحذر مواطنيه في كازاخستان ويدعو لتجنب مناطق التجمعات

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الوكيل الاخباري - تدعُو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين المقيمين في جمهورية كازاخستان الصديقة إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التجمعات، وذلك في ظل التطورات التي تشهدها كازاخستان. 

وتؤكد الوزارة أنها، ومن خلال مركز العمليات والسفارة الأردنية في نور سلطان، تعمل على متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المتواجدين في كازاخستان.

 علماً أن رقم هاتف الخط الساخن للسفارة (0077781074806) ومركز عمليات الوزارة (00962795497777).

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