الأردن يحصد عددا من جوائز الأسبوع العربي للبرمجة

الوكيل الاخباري - فاز الأردن بعدد من جوائز الدورة الثانية للأسبوع العربي للبرمجة الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة"وأعلن عنها اليوم الجمعة بالعاصمة تونس.



وقد فازت مدرسة ريحانة بنت ولد الثانوية المختلطة بالجائزة الثالثة للمدرسة الذهبية (تمنح للمدارس الاوائل)، بتنفيذها 2505 أنشطة، كما فاز الأردن بالجائزة الثانية في مسابقة النشاط الذهبي للمدرسين/نشاط حديقة مدرستي الذكية (تمنح للمدرسين الأوائل)، وفازت بها إيمان محمود محمد حسين.



وفاز الأردن أيضا بالمرتبة الثانية بمسابقة الفريق الذهبي غير الموصول لصنف أقل من 12 سنة، والجائزة الثالثة لمسابقة الفريق الذهبي غير الموصول صنف من 12 إلى 15 سنة.

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