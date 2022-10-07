الجمعة 07-10-2022
الوكيل الاخباري

ملاحظات هامة حول التوقيت الصيفي ودوام المدارس بالاردن

الأردن يحصد عددا من جوائز الأسبوع العربي للبرمجة

حادثة تقشعر لها الأبدان.. طفلة تدخل العناية المركزة بسبب معلمها في مصر

الجامعة الأردنية: السبت آخر يوم للسحب والإضافة والمحاسبة على المواد المسجلة

حمادة: انخفاض الغذاء عالميًا سينعكس على الأسواق المحلية بعد 30 يوما

الخدمة المدنية يكشف ارقام مفاجئة حول وظائف القطاع العام .. غالبية التعيينات للاناث

منتفعو مراكز الرعاية الإيوائية يشاركون في ماراثون أركض للأردن

الارصاد : انخفاض على الحرارة وفرصة لتساقط الامطار

الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير بمدينة اربد - صور

90 بالمئة نسبة حجوزات فنادق العقبة نهاية الأسبوع

الجمعة، 07-10-2022 07:27 م

الأردن يحصد عددا من جوائز الأسبوع العربي للبرمجة

820221112571678988159


الوكيل الاخباري - فاز الأردن بعدد من جوائز الدورة الثانية للأسبوع العربي للبرمجة الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة"وأعلن عنها اليوم الجمعة بالعاصمة تونس.

وقد فازت مدرسة ريحانة بنت ولد الثانوية المختلطة بالجائزة الثالثة للمدرسة الذهبية (تمنح للمدارس الاوائل)، بتنفيذها 2505 أنشطة، كما فاز الأردن بالجائزة الثانية في مسابقة النشاط الذهبي للمدرسين/نشاط حديقة مدرستي الذكية (تمنح للمدرسين الأوائل)، وفازت بها إيمان محمود محمد حسين.

وفاز الأردن أيضا بالمرتبة الثانية بمسابقة الفريق الذهبي غير الموصول لصنف أقل من 12 سنة، والجائزة الثالثة لمسابقة الفريق الذهبي غير الموصول صنف من 12 إلى 15 سنة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مدرسة

ملاحظات هامة حول التوقيت الصيفي ودوام المدارس بالاردن

1020223132629159457939

الجامعة الأردنية: السبت آخر يوم للسحب والإضافة والمحاسبة على المواد المسجلة

920221922119683660550

حمادة: انخفاض الغذاء عالميًا سينعكس على الأسواق المحلية بعد 30 يوما

102022492546829284058

الخدمة المدنية يكشف ارقام مفاجئة حول وظائف القطاع العام .. غالبية التعيينات للاناث

وزارة التنمية الاجتماعية

منتفعو مراكز الرعاية الإيوائية يشاركون في ماراثون أركض للأردن

الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير بمدينة اربد - صور

أخبار متعلقة
karak-municipality-building (2)

مذكرة تفاهم بين بلدية الكرك ومركز تطوير الأعمال

197-205228-jordan-first-case-monkeypox_700x400

جدري القرود.. لا إصابات جديدة في الأردن ورصده عبر الحدود صعب

631c7055b7ead

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبدأ بإعداد تقرير حالة البلاد 2022

AboutNARC

بحث التعاون بالمجالات الزراعية مع وكالة التنمية الفرنسية

9999

السفارة الأمريكية توضح حول مطرات المياه التي تباع في احد الاسواق الشعبية

0L5A2219

كريشان: دراسة شمول أعضاء مجالس المحافظات بالتأمين الصحي