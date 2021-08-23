الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاثنين، أن فترة بقاء 2500 أفغاني وافق الأردن على عبورهم أراضيه في طريقهم إلى الولايات المتحدة "ستكون قصيرة"، مشيرة إلى أن المواطنين الأفغان سيخصص لهم "مراكز إيواء مغلقة".

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وأوضح الناطق باسم الوزارة، ضيف الله الفايز، لـ "المملكة"، أن "فترة عبور (المواطنين الأفغان) ستكون قصيرة، لاستكمال الإجراءات والترتيبات اللوجستية لنقلهم للولايات المتحدة". وأشار إلى أن هؤلاء الأفغان "لن يتم منحهم صفة لجوء بل سيتواجدون بصفة مرور (ترانزيت)، والحكومة الأميركية ملتزمة بنقلهم للولايات المتحدة".



"لن يكون هناك أي أعباء مالية على المملكة" جراء استضافتهم، وفق الفايز، الذي قال إن "تواجدهم في الأردن في مناطق إيواء مغلقة ومحددة ولفترة بسيطة جدا لحين استكمال نقلهم للولايات المتحدة".



وأشار إلى أنه "تم التنسيق مع الولايات المتحدة الذي سيتكفل بعبورهم ونقلهم من أفغانستان إلى المملكة ومنها إلى الولايات المتحدة وتم التوافق على كافة التفاصيل بهذا الخصوص".



وجاءت استضافة المواطنين الأفغان "لأسباب إنسانية بحتة؛ للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان"، وفق ما قال الفايز في وقت سابق الاثنين.

وأسهمت دول عربية وأجنبية في تخفيف الأزمة الإنسانية في أفغانستان من خلال استخدام أراضيها ومطاراتها لغايات عمليات الإجلاء، أو استضافة مواطنين أفغان، حيث استضافت قطر 8000 أفغاني، والكويت 5000 آخرين، والإمارات العربية المتحدة 5000 آخرين، و20 ألفا في كندا، بحسب أرقام اطلعت عليها "المملكة".

ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في منتصف آب/أغسطس الحالي، تتهافت آلاف العائلات إلى مطار كابل في محاولة للخروج من هذا البلد قبل 31 آب/أغسطس الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأميركية لإنجاز سحب قواتها من أفغانستان. اظهار أخبار متعلقة

