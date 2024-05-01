الأردن يدخل لأول مرة عبر "بيت حانون" قافلة مساعدات لأهالي شمال غزة

الوكيل الإخباري - تمكن الأردن اليوم الأربعاء من خلال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من إدخال قافلة مساعدات جديدة للأهل في غزة.

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وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في بيان اليوم الأربعاء إنه ولأول مرة يتم إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، كما ستدخل 31 شاحنة من خلاله، ليصبح المنفذ بوابة عبور جديدة لإدخال المساعدات الأردنية للأهل في غزة.



وأوضح البيان أن القافلة الأردنية تضم 48 شاحنة أخرى ستعبر من خلال معبر كرم ابو سالم ليصبح إجمالي الشاحنات المسيرة لهذا اليوم 79 شاحنة.



وبحسب البيان، تحمل القافلة المسيرة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وعدد من المنظمات الخيرية الدولية والمؤسسات الداعمه، طروداً غذائية ومادة حليب الأطفال.



وأشار البيان إلى أنه سيتم ايصال المساعدات التي تدخل لأول مرة عبر معبر بيت حانون لأهلنا في شمال غزة، وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن الأردن يعمل باستمرار لزيادة عدد القوافل التي تدخل قطاع غزة كون حجم الاحتياج كبيراً.



وأضاف "بناء على التوجيه الملكي، وتعبيراً عن الموقف الأردني، نسعى للوصول لأكبر عدد ممكن من أهلنا في غزة والقيام بواجبنا الانساني وفتح المزيد من المعابر".



وبين الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة بلغت حتى اليوم 1242 شاحنة و57 طائرة عبر العريش، كما تم تنفيذ 90 إنزالاً أردنياً و225 إنزالاً للدول الصديقة والشقيقة.



وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.