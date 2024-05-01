الأربعاء 01-05-2024
الوكيل الاخباري
 

نتنياهو لن يقبل باتفاق يتضمن إنهاء الحرب

إصابة 12 عسكريا إسرائيليا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية

فيديو- الأميرة رجوة في أحد متاجر عمان التي توفر مستلزمات المنزل والأطفال

الأردن يدخل لأول مرة عبر "بيت حانون" قافلة مساعدات لأهالي شمال غزة

أوكرانيا.. محاكمة 10 أطباء زوروا مصدّقات طبية لأشخاص للتهرب من الخدمة العسكرية

الفرايه : إننا بصدد إغلاق عدد من مكاتب الأحوال في المحافظات المختلفة

إطلاق برنامج تشغيل المهارات لتمويل مشاريع الشباب بقرض حسن تصل قيمته إلى 15 ألف دينار

القسام تقصف بالصواريخ حشودا لقوات الاحتلال

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى إيطاليا وأميركا

الأربعاء، 01-05-2024 04:15 م

الأردن يدخل لأول مرة عبر "بيت حانون" قافلة مساعدات لأهالي شمال غزة

IMG-20240501-WA0238


الوكيل الإخباري - تمكن الأردن اليوم الأربعاء من خلال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من إدخال قافلة مساعدات جديدة للأهل في غزة.

اضافة اعلان


وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في بيان اليوم الأربعاء إنه ولأول مرة يتم إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، كما ستدخل 31 شاحنة من خلاله، ليصبح المنفذ بوابة عبور جديدة لإدخال المساعدات الأردنية للأهل في غزة.


وأوضح البيان أن القافلة الأردنية تضم 48 شاحنة أخرى ستعبر من خلال معبر كرم ابو سالم ليصبح إجمالي الشاحنات المسيرة لهذا اليوم 79 شاحنة.


وبحسب البيان، تحمل القافلة المسيرة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وعدد من المنظمات الخيرية الدولية والمؤسسات الداعمه، طروداً غذائية ومادة حليب الأطفال.


وأشار البيان إلى أنه سيتم ايصال المساعدات التي تدخل لأول مرة عبر معبر بيت حانون لأهلنا في شمال غزة، وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن الأردن يعمل باستمرار لزيادة عدد القوافل التي تدخل قطاع غزة كون حجم الاحتياج كبيراً.


وأضاف "بناء على التوجيه الملكي، وتعبيراً عن الموقف الأردني، نسعى للوصول لأكبر عدد ممكن من أهلنا في غزة والقيام بواجبنا الانساني وفتح المزيد من المعابر".


وبين الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة بلغت حتى اليوم 1242 شاحنة و57 طائرة عبر العريش، كما تم تنفيذ 90 إنزالاً أردنياً و225 إنزالاً للدول الصديقة والشقيقة.


وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6632426203cca

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية

web (4)

فيديو- الأميرة رجوة في أحد متاجر عمان التي توفر مستلزمات المنزل والأطفال

1714566163938 (1)

وزارة الطاقة تطلق شهر التميز

1714567560296

الفرايه : إننا بصدد إغلاق عدد من مكاتب الأحوال في المحافظات المختلفة

bef6f291-dbbb-471f-9645-32a3f9b853ee

إطلاق برنامج تشغيل المهارات لتمويل مشاريع الشباب بقرض حسن تصل قيمته إلى 15 ألف دينار

file (1)

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى إيطاليا وأميركا

أخبار متعلقة
3202323142436884011759

الصفدي يتحدث عن إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

وزارة الخارجية

الأردن: اقتحام رفح سيكون مجزرة جديدة تضاف لمجازر الاحتلال في غزة

661c0787a7721

الملك للرئيس الأمريكي: الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية

file (3)

صدور العدد 107 من مجلة دراسات شرق أوسطية

409969270_288274820871241_206665333418750872_n

الملك والسيسي يؤكدان ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة

1711983693386

اللجنة التوجيهية لمشروع الممر الاقتصادي الأخضر تعقد اجتماعها الأول