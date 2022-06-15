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الأربعاء، 15-06-2022 09:54 ص

الأردن يدرس إمكانية شراء النفط والغاز من الجزائر

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الوكيل الإخباري - توصل وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إلى تفاهمات مع وزراء ومسؤولين جزائريين لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات التجارة والصناعة والطاقة وغيرها وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.

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وقد واصل الشمالي عقد لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص الجزائري بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والجزائر والعمل على وضع خارطة طريق لتنشيط التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة.


وقد التقى الشمالي خلال اجتماعات منفصلة كل من وزيري الصناعة أحمد زغدار والطاقة والمناجم محمد عرقاب ووالي ولاية بليدة ورئيس غرفتها التجارية وعدد من المسؤولين وفعاليات القطاع الخاص في الولاية.

 

وبحث مع وزير الصناعة الفرص المتاحة للتعاون في القطاع الصناعي والعمل على تحقيق التكامل في بعض المجالات الصناعية.


وخلال لقاء الشمالي بوزير الطاقة والمناجم تم الاتفاق على برنامج عمل وتكليف مختصين لدراسة إمكانيات إمداد الأردن بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال وكذلك توزيع وتخزين المنتجات البترولية في المملكة.


وقال ان الظروف مواتية للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية وزيادة أرقام التجارة في ضوء متانة الروابط بين البلدين الشقيقين وتوفر الإمكانيات اللازمة لدى القطاع الخاص ورجال الأعمال لترجمة الفرص الى مشاريع تخدم مصالح الأردن والجزائر.


ودعا الشمالي القطاع الخاص في البلدين لمضاعفة الجهود وتكثيفها للفترة المقبلة لأجل الانتقال بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الجزائرية لمراحل متقدمة والتركيز على الأولويات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي وإمكانية التكامل في بعض القطاعات خاصة الصناعية منها.


ويزور الشمالي الجزائر لبحث مجالات التعاون الاقتصادي والتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة المقبلة والمشاركة بافتتاح معرض الجزائر الدولي الذي يشارك فيه الأردن بأحد أجنحته والذي افتتح أمس.


وتطرق الشمالي الى أبرز الاصلاحات الاقتصادية التي يشهدها الأردن ورؤية التحديث الاقتصادي التي تم اطلاقها الأسبوع الماضي وتمثل مسارا شاملا للنهوض الاقتصادي.


وتحدث عن قطاع الصناعة الأردني الذي يعتبر من اهم الروافد للاقتصاد الأردني، ومحفزاً كبيراً لبيئة الاستثمار والأعمال حيث شهدت الصناعة الأردنية تطوراً حديثاً ومتسارعاً وجاذباً للاستثمارات وموظفاً للكفاءات المؤهلة وداعماً للاقتصاد الأردني.


وأكد وزيرا الصناعة والطاقة والمناجم والمسؤولين الجزائريين خلال تلك الاجتماعات اهتمام بلادهما بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة وغيرها في ضوء الفرص والإمكانات المتاحة.


كما أكدا أهمية تفاعل القطاع الخاص بصورة أفضل لأجل تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.


وعبر ممثلو القطاع الخاص خلال اللقاء الذي تم في غرفة تجارة ولاية بليدة بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير وأعضاء من وفد الصناعيين ورجال الأعمال المشارك في الزيارة عن تطلعهم لمستقبل اقتصادي أفضل بين البلدين وأن هنالك تنسيقا مشتركا لدفع عجلة التعاون الى الامام.

 




 

 


 

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