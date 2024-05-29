الأردن يدعو العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية

الوكيل الإخباري

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- دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.وكتب الصفدي في منشور عبر حسابه بمنصة "X"، فجر اليوم الأربعاء: "يوم تاريخي لإسبانيا، من أجل العدالة، من أجل حق الشعب الفلسطيني في الحرية وجميع شعوب المنطقة في العيش بسلام".وأشار الصفدي إلى أنه اجتمع مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، وشكر إسبانيا على اعترافها بالدولة الفلسطينية.وأضاف: "اتخذت إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا موقفا من أجل السلام. ويجب على الآخرين أن يفعلوا ذلك أيضًا".