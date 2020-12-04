الأردن يدعو توزيع لقاح كورونا بعدالة

الوكيل الإخباري - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي اليوم الجمعة ، في كلمة مسجلة، في الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث طرق الاستجابة العالمية لجائحة كورونا والتعافي منها.



وقال الصفدي ، وفق بيان وصل "الوكيل الإخباري" :

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"نَجتمعُ اليوم في جلسة استثنائية هدفها التصدي لجائحة كورونا التي تستمر دولنا في مواجهة آثارها الصعبة على شعوبنا ودولنا، وأنقل إليكم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتثمينه لجهدنا المشترك هذا، وتأكيد جلالته أن المملكة ستبقى شريكًا موثوقًا في عملنا الجماعي لمواجهة الجائحة وكل التحديات التي ولدتها."



وأكد الصفدي أن هذه التحديات تتطلب مواجهتها ،الاستثمار في نقاط القوة لكل دولة منا، لتشكيل شبكات أمان دولية وإقليمية، توفر الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والصحة والتعليم.

وأكد استعداد الأردن لتسخير كل إمكانياتها، لا سيما في مجاليّ الغذاء والصناعات الدوائية، لتكون مركزاً إقليميًا للإمداد والتخزين.



وقال الصفدي، كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخراً "لن يكفي أن نعود إلى ما كان الوضع عليه قبل الجائحة؛ إذ ينبغي علينا اغتنام الفرصة، لبناء نظام عالمي أفضل وأكثر فاعلية."



وأضاف الصفدي أنه مع النجاح الذي تحقق في التوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا، يجب أن يتم إعتماد الآليات التي تضمن توزيع المطاعيم والأدوية بعدالة وعلى أوسع نطاق.

ولفت، أن هذه ضرورة عادلة وأخلاقية، وفيه مصلحة ومنفعة للجميع، ذاك أنه يعزز فرص القضاء على الجائحة بشكل أسرع ما يضعنا على طريق إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي.



وقال الصفدي "يستضيف الأردن ما يزيد عن 3.6 مليون لاجئ، بينهم حوالي مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري. وهذه مسؤولية تؤديها المملكة بكل ما تستطيع من إمكانات، لضمان توفير العيش الكريم للاجئين.

وزاد "وفي مواجهة كورونا، يوفر الأردن للاجئين الرعاية ذاتها التي نوفرها لمواطنينا، لكن عبء اللجوء لا يجوز ان تحمله الدول المستضيفة وحدها هو مسؤولية جماعية."



وثمن الصفدي الدعم الذي يقدمه الشركاء في المجتمع الدولي لمساعدة الأردن على تلبية احتياجات اللاجئين، مشددا على ضرورة استمرار العمل الجماعي لتوفير الدعم اللازم والكافي والمستدام للاجئين وللمجتمعات المستضيفة للحفاظ على القدرات لتلبية احتياجاتهم الحيوية.



ودعا الصفدي المجتمع الدولي للاستجابة لنداء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتوفير الإمكانيات المالية التي تحتاجها المنظمتان لمواصلة تقديم خدماتهما الحيوية، خصوصا في ظل جائحة كورونا.



واختتم الصفدي "تحدياتنا مشتركة، وتتعاظم قدرتنا على مواجهتها بزيادة تعاوننا وتفعيله، خطوات وبرامج عملية ملموسة،والعمل متعدد الأطراف، المنطلق من هذا الاقتناع كلها سُبل للتصدي للجائحة وتبعاتها، وحماية شعوبنا من آثارها القاسية والموجعة."

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