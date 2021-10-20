الأردن يدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوقف انتهاكات الاحتلال في الأقصى

الوكيل الإخباري- أكد الأردن أن استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، "تهديد للأمن والسلم الدوليين"، مشددا على ضرورة وقف مجلس الأمن الدولي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.

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جاء ذلك، خلال بيان لبعثة الأردن في الأمم المتحدة الثلاثاء، في جلسة النقاش المفتوح عن الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.



وقالت البعثة في البيان، إن "ممارسات قوات الاحتلال واقتحامات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى المبارك ، وعرقلة عمل إدارة أوقاف القدس في الأقصى، ومحاولات فرض أمر واقع جديد هي انتهاكات بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا بد لمجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته بوقف هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام قرارات المجلس ذات الصلة بما في ذلك القرار رقم 478 لعام 1980".



وأعاد البيان التأكيد على أن "المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته وباحاته البالغة (144) ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج".