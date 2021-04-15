الأردن يدين إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة وصواريخ باليستية باتجاه السعودية



الوكيل الاخباري -

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أدان الأردن، الخميس، إطلاق الحوثيين 4 طائرات مفخخة، و5 صواريخ باليستية باتجاه مدينة جازان السعودية ليلة الأربعاء وصباح الخميس، حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها، حسب الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز.وشدد الفايز، أنّ موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة واستنكار الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة ، واستهداف المنشآت المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار والسلام.وأكد، وقوف الأردن المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها، وأمن شعبها الشقيق، مجدداً التأكيد على أن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.