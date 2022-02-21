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الإثنين، 21-02-2022 09:41 م

الأردن يدين إطلاق الحوثيين مُسيرة باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان

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الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها إطلاق طائرة مُفخخة مُسيرة باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان، مساء اليوم، اعترضتها قوات التحالف.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان الذي أسفر عن وقوع عددٍ من الإصابات بين المدنيين، مُشدداً على وقوف المملكة المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، ومعرباً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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