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الخميس، 12-05-2022 05:31 م

الأردن يدين إقدام السلطات الإسرائيلية على هدم منازل فلسطينيين في مسافر يطا وتهجير سكانها

وزارة الخارجية - Copy


الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، إقدام السلطات الإسرائيلية على هدم عدد من منازل الفلسطينيين في مسافر يطا وتهجير سكانها، وإقرار إسرائيل لمخططات بناء أكثر من (4000) وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرقٌ صارخٌ وانتهاكٌ جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334).

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي مُمارساتٌ لاشرعية ولاقانونية ومرفوضةٌ ومدانة تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

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