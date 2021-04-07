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الأربعاء، 07-04-2021 08:41 ص

الأردن يدين استمرار مليشيات الحوثي باستهداف المناطق المدنية السعودية

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الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في السعودية، وآخرها إطلاق طائرة مفخخة مسيرة بدون طيار باتجاه مدينة خميس مشيط حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها بنجاح.

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وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، على إدانة الأردن واستنكارها الشديدين لاستمرار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة واستهداف المنشآت المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار.


وأكد وقوف الأردن المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

 




 

 


 

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