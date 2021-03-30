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الثلاثاء، 30-03-2021 09:30 م

الأردن يدين استهداف الحوثيين لمدينة جازان السعودية

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الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال إطلاق طائرتين مسيرتين بدون طيار باتجاه مدينة جازان حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها بنجاح.
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وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز على موقف المملكة الدائم والثابت بإدانة استمرار هذه الافعال الإرهابية الجبانة الأمر الذي يشكل تحدي سافر لكافة الجهود والمبادرات الدولية المستهدفة حل النزاع وفق المرجعيات المعتمدة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.

كما شدد الفايز على وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق مؤكداً على موقف المملكة الراسخ في رفض كل اشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع.

 




 

 


 

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