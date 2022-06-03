الأردن يدين استهداف قوات حفظ السلام في مالي

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات حادثة إنفجار عبوة ناسفة استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أثناء تنفيذها إحدى المهام في جمهورية مالي، اليوم، وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة جندي آخر من قوات حفظ السلام المصرية.

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