الأردن يدين استهداف قوات حفظ السلام في مالي

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات حادثة إنفجار عبوة ناسفة استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أثناء تنفيذها إحدى المهام في جمهورية مالي، اليوم، وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة جندي آخر من قوات حفظ السلام المصرية.
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وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة لهذا الاعتداء الجبان، مُعرباً عن أحّر التعازي لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة ولذوي الضحايا، ومُشدداً على وقوف المملكة مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصاب.
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