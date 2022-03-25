السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

بايدن يصف بوتين بالـ جزار

الجمعة، 25-03-2022 06:33 م

الأردن يدين اعتداءات الحوثيين على السعودية

3202221211654894212762


الوكيل الاخباري -  دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها إطلاق صاروخ بالستي وطائرات مُسيرة مُفخخة باتجاه مباني مدنية ومنشآت للطاقة واقعة في عدة مناطق في المملكة، اليوم، والتي تمّ اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات الجوية السعودية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، مُشدداً على تضامن المملكة ووقوفها المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

3202214183628133636179

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

s

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

الحصان-في-المنام

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

375325_6_1599656374

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

w

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

الخارجية : تكثيف المتابعة بخصوص أوضاع الطلبة الأردنيين في سومي

3202123131641734362926

الأشغال تحذر من الظروف الجوية السائدة وتنشر أرقام الطوارئ

320225162526956389149

تحذير امني لسائقي المركبات حول منخفض الاحد

8

وزارة الخارجية: اتصالات مكثفة لاخلاء أردنيين في مدينة سومي الأوكرانية

2202221214713914029092

الأردن يدين الاعتداء الإرهابي في جمهورية الباكستان

www

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الموريتاني