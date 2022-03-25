الأردن يدين اعتداءات الحوثيين على السعودية

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها إطلاق صاروخ بالستي وطائرات مُسيرة مُفخخة باتجاه مباني مدنية ومنشآت للطاقة واقعة في عدة مناطق في المملكة، اليوم، والتي تمّ اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات الجوية السعودية.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، مُشدداً على تضامن المملكة ووقوفها المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

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