الأردن يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على أراضي السعودية

الوكيل الإخباري -

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أدان الأردن، الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي السعودية، آخرها استهدافها مطار الملك عبدالله بجازان بطائرتين مُفخختين مُسيرتين، الجمعة، اعترضت إحداهما قوات التحالف، وأسفرت عن وقوع إصابات وأضرار مادية.وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول، السبت، عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين للأفعال والمُمارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار السعودية.وأكّد، على وقوف الأردن إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، مُتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.وكالة الأنباء السعودية، قالت نقلا عن متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية إن 10 أشخاص أصيبوا الجمعة، في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار الملك عبد الله في مدينة جازان جنوب السعودية.