الأردن يدين اقتحام عضو بالكنيست للمسجد الأقصى

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القدسي الشريف، صباح اليوم، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية تُعد انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي، مُشدداً بأنّ المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

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