الخميس 31-03-2022
الوكيل الاخباري

الطاقة والمعادن : تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر نيسان صفر

بحث التعاون بين جامعة آل البيت ومؤسسة التدريب المهني

حملة للتبرع بالدم في مدينة الشيخ محمد بن زايد التدريبية

ارتفاع مجموع حوالات العاملين في الخارج بأول شهرين من 2022

مستشفى الملكة علياء يستأنف استقبال المراجعين

وفاة عشريني بصعقة كهربائية في الشونة الجنوبية

الأمانة تشدد الرقابة على العصائر الرمضانية

الصين تعيد فتح مدينة واحدة مع دخول إغلاق شنغهاي مرحلة ثانية

سوق السعودية تحافظ على مستوى 13 ألف نقطة

الأردن يدين اقتحام عضو بالكنيست للمسجد الأقصى

الخميس، 31-03-2022 04:29 م

الأردن يدين اقتحام عضو بالكنيست للمسجد الأقصى

320228221815936703863


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القدسي الشريف، صباح اليوم، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية تُعد انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي، مُشدداً بأنّ المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320222712622661710993

الطاقة والمعادن : تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر نيسان صفر

3202229232048326300561

بحث التعاون بين جامعة آل البيت ومؤسسة التدريب المهني

2202227165254629892715

حملة للتبرع بالدم في مدينة الشيخ محمد بن زايد التدريبية

11202128143446850319363

مستشفى الملكة علياء يستأنف استقبال المراجعين

الامن

وفاة عشريني بصعقة كهربائية في الشونة الجنوبية

8

الأمانة تشدد الرقابة على العصائر الرمضانية

أخبار متعلقة
8

وزارة الخارجية: اتصالات مكثفة لاخلاء أردنيين في مدينة سومي الأوكرانية

2202221214713914029092

الأردن يدين الاعتداء الإرهابي في جمهورية الباكستان

www

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الموريتاني

www

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير ليتوانيا

w

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مولدوفا

وزارة الخارجية

تسهيل عبور 479 أردنيا من معابر حدودية بين أوكرانيا ودول مجاورة لها