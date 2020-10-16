الأردن يدين الاحتلال بناء 4900 وحدة استيطانية جديدة

الوكيل الإخباري - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الجمعة، قرار الاحتلال القاضي ، بناء 4900 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

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وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عبر "تويتر" :

ندين قرار إسرائيل بناء 4900 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خرقا للقانون الدولي، وإمعانا في الخطوات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل.



وأضاف " موقف دولي واضح في رفض هذه الخطوات والضغط لوقفها ضرورة لحماية السلام وحماية القانون الدولي".





ندين قرار إسرائيل بناء ٤٩٠٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خرقا للقانون الدولي وإمعانا في الخطوات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل. موقف دولي واضح في رفض هذه الخطوات والضغط لوقفها ضرورة لحماية السلام وحماية القانون الدولي. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 16, 2020



