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الجمعة، 16-10-2020 04:00 م

لحماية السلام

الأردن يدين الاحتلال بناء 4900 وحدة استيطانية جديدة

وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين


الوكيل الإخباري - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الجمعة، قرار الاحتلال القاضي ، بناء 4900 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

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وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عبر "تويتر" :

ندين قرار إسرائيل بناء 4900 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خرقا للقانون الدولي، وإمعانا في الخطوات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل.


وأضاف " موقف دولي واضح في رفض هذه الخطوات والضغط لوقفها ضرورة لحماية السلام وحماية القانون الدولي".



 




 

 


 

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