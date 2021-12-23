الأردن يدين الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على السعودية

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها محاولة استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة مُسيرة، ظهر اليوم، اعترضتها قوات التحالف.



وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، مُؤكداً على وقوف المملكة إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

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