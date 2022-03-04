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الوكيل الاخباري

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الجمعة، 04-03-2022 07:42 م

الأردن يدين الاعتداء الإرهابي في جمهورية الباكستان

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 الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، اليوم أثناء أداء صلاة الجمعة، وأسفر عن وقوع العشرات من الوفيات والجرحى.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، الذي يتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والدينية، مُشدداً على وقوف المملكة وتضامنها المطلق مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة .

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