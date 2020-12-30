الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن والذي تزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى اليمن، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الاشخاص.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز على إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة الجهود المستهدفة وقف التدهور وإنهاء النزاع وتحقيق السلام وتلبية طموحات الشعب اليمني الشقيق في النمو والازدهار.



وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.



