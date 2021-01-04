الأردن يدين الهجوم الإرهابي في النيجر

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الوحشي الذي إستهدف مدنيين أبرياء في قريتين غرب النيجر وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الوحشي واستهداف المدنيين الأبرياء كما أكد موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.



وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.



