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الإثنين، 16-11-2020 07:22 م

الأردن يدين الهجوم الإرهابي في جمهورية بوركينا فاسو

وزارة الخارجية الأردنية- %28أرشيفية%29


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي إستهدف دورية عسكرية في منطقة تين-أكوف في إقليم أودالان في جمهورية بوركينا فاسو وأدى إلى مقتل 14 جندي وإصابة 8 آخرين.
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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال بسلامة واستقرار البلاد.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الشقيق وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

 




 

 


 

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