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الإثنين، 30-11-2020 12:13 م

الأردن يدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا

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الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الجبان والمروع الذي استهدف مدنيين في شمال شرق نيجيريا وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الوحشي واستهداف المدنيين الأبرياء.

 

كما أكد تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية نيجيريا في هذا المصاب الأليم، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والإستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.


وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الشقيقة ولذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.


 




 

 


 

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